Atılmadan önce boynu kırıldı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da bir plazanın 20'nci katından şüpheli bir şekilde düşerek ölen Şule Çet (23) ile ilgili davasının ilk duruşması önceki gün yapıldı. Duruşmadamüşteki avukatı Umur Yıldırım sürpriz bir rapor sundu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nda görevli adli tıp uzmanları Prof. Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Halis Dokgöz'ün hazırladığı "Bilimsel Uzman Mütalaası" başlıklı 40 sayfalık raporda önemli tespitler yer aldı:Otopside tespit edilen "hyoid kemik sağ boynuz orta bölümde ekimozlu kırık" bulgusu, kişi canlıyken boynunun kırıldığını gösteriyor. Bu düşme sonucu da olabilir, ancak adli tıp literatürüne göre bu durum daha çok baskıyla gerçekleşir.Şule Çet'in öldürülmeden önce cinsel saldırıya maruz kaldığına ilişkin bulgular yer alıyor. Kalçasında ısırık izi tespit edildi.Olay yerinde sperm, kan vb. biyolojik leke tespiti için değişik dalga boylarında ışık kaynağı ile inceleme yapılmadı. Masalar, sehpalar, lavabolar ve halılarda taze ve kurumuş lekelere biyolojik ve kimyasal inceleme yapılmadı. İç çamaşırı, ped ya da peçete adli otopsi tutanağında yok.Sanıkların olaydan 18 dakika sonra asansöre binme görtüntüleri dava dosyasına delil olarak girdi.