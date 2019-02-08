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Bankadan çıkan kişiyi gasp eden 4 kişi yakalandı!

'da Etimesgut ilçesinde R. K.'yi takip edip, bankadan çektiği 50 bin lirayı gasbeden 4 kişi, gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2019 07:45
Bankadan çıkan kişiyi gasp eden 4 kişi yakalandı!
Çankaya ilçesindeki bir bankadan 50 bin lira çeken R. K., otomobiliyle Etimesgut ilçesine geldi. Otomobili park edip inen R. K., içerisinde 50 bin TL olan çantayı araçta bıraktı. Bir süre sonra yeniden aracına dönen R.K., para dolusu çantanın çalındığını fark etti. R.K.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, bankadan çıktıktan sonra R. K.'yi takip edip, parayı çalan 4 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 50 bin lira ise R.K.'ye teslim edildi.
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Bankadan çıkan kişiyi gasp eden 4 kişi yakalandı!
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