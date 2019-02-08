Barışmak için çağırıp öldürdü

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Bursa'da 23 yaşındaki Meryem Bal, ayrı yaşadığı alkol bağımlısı eşi tarafından öldürülerek, evinden 135 kilometre uzaklıktaki ormanlık alana atıldı. Olay şöyle gelişti: Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Meryem Bal (23), bir yıl önce Cemil Bal (25) ile evlendi. Ancak alkol bağımlısı olan Cemil Bal, genç kadına sık sık şiddet uygulamaya başladı. Bu duruma daha fazla dayanamayan Meryem Bal, baba evine sığındı. Barışmak için eve giden Cemil Bal, konuşmak istediğini söyledi. Eşinin ısrarları üzerine dışarıya çıkarak otomobile binen Meryem Bal, kayboldu. Aynı günün gecesi ise Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki ormanlık alanda genç bir kadın cesedi bulundu. Jandarma, cesedin Meryem Bal'a ait olduğunu tespit etti. Cemil Bal, kısa sürede yakalanıp cezaevine gönderilirken, Meryem Bal ise toprağa verildi.