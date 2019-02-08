Bu kez yapımcılar davalık oldu

BUGÜN NELER OLDU

Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan ve bugüne kadar 83 milyon TL hasılat elde edilen "Müslüm" filmi ile ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Sanatçının hayat arkadaşı Muhterem Nur'un yapımcı Nuri Yıldırım ve Engelsiz Yaşam Vakfı yöneticileriyle mahkemelik olmasının ardından yeni bir dava daha açıldı. Filmin esaslı organizasyonunu kendisinin yaptığını belirten yönetmen Tülün Yıldırım, iki yapımcının kendisini devre dış bıraktığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Filminin senaryosundan, film müziklerine, oyuncu seçiminden kurgusuna kadar her şeyi kendisinin seçtiğini belirten Kızılırmak, Müslüm filminden elde edilecek gelirin yapımcı payının her iki şirkete ödenmesinin durdurulması yönünde tedbir kararı talebinde bulundu. Mahkeme tedbir kararını reddederken, ICNN Yapım şirketi sadece danışmanlık hizmeti aldıklarını Tülün Kızılırmak'ın 'Ya tutarsa' diye dava açtığını belirtti.