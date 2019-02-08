Bu köyde herkesin yolu camiden geçiyor

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Rize'nin Çayeli ilçesinde bir caminin altından geçen köy yolu görenleri hayrete düşürüyor. Bölgenin engebeli coğrafyası nedeniyle kıvrak fikirleri ile sıkça gündeme gelen Rizeliler yine Karadeniz zekâsını yansıtacak bir çözüm yolunu buldu. Bunlardan bir tanesi de Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Güzeltepe köyündeki Hanifli Camisi. Köylüler, engebeli arazi şartlarından dolayı caminin yapılmasına uygun alan bulamayınca 300 haneli köyün yolunun geçtiği düz bir alan üzerinde Hanifli Camisi'ni inşa ettirdi. Dönemin ihtiyar heyetinin kararını verdiği, ihtiyaç duyulan ve köy yolunun üstüne inşa edilen caminin altından köyün yolun geçiyor. Köy Muhtarı Oğuz Dereci, arazi şartlarının elverişsizliği nedeniyle caminin 1996'da yolun üzerine inşa edildiğini dile getirerek "Caminin altından yol geçiyor. Yolun hemen üzerinde olduğu için vatandaşlarımız ibadetlerini de kolay yapıyor" dedi.