Buzdolabı bomba gibi patladı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki katlı evin çatı katındaki buzdolabından kaynaklandığı tahmin edilen patlamada, maddi hasar oluştu. Gümbet Mahallesi Melengeç Sitesi'ndeki bir evin çatı katında patlama meydana geldi. Evin çatısı ve yan cephesinde, büyük bir gürültüyle çökme oldu. Patlamanın şiddetiyle yola savrulan beton parçaları, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Ölen ya da yaralanan olmazken ev ve otomobilde hasar oluştu. Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Cenk Ayata, çalışmaların sürdüğünü belirterek patlamanın çatı katındaki buzdolabından kaynaklandığını tespit ettiklerini kaydetti.