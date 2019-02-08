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Engelli genç kız kayıplara karıştı

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Engelli genç kız kayıplara karıştı
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde bir markette çalışan Özge Nardemir'i (19) her gün iş yerine bırakan annesi, her zaman yaptığı gibi önceki sabah da kızını marketin açılmasına 10 dakika kala iş arkadaşlarının yanına bıraktı. Yolun karşısındaki pastaneden poğaça almak için arkadaşlarının yanından ayrılan genç kız bir daha iş yerine dönmedi. Genç kızın geriye dönmemesinden şüphelenen arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Olması gereken yerlere bakan anne Neslihan Nardemir, kızından haber alamayınca polise müracaat etti. Neslihan Nardemir, Özge'yi görenlerin ?insaniyet namına 0 542 299 97 81 veya 155'e haber vermesini istedi. Ekipler arama çalışması başlattı.
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Engelli genç kız kayıplara karıştı
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