BUGÜN NELER OLDU

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Erzurum hafif şiddetli 5 depremle sarsıldı.İlk deprem saat 20. 35'de merkez üssü Erzurum'un Pasinler ilçesi Taşlıyurt mahallesi 2.0 büyüklüğünde meydana geldi. Devamında saat 20. 41'de 1.7, saat 21. 02'de 3.2, saat 22. 46'de 1.9 büyüklüğünde Köprüköy ilçesi ve saat 07. 54'de Pasinler'de 1.8 büyüklüğünde 5 ayrı depremle sarsıldı.Yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.