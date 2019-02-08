Hiç tanımadığı kişinin sözüyle eşini öldürdü

Ankara'da yaşayan Özlem Göçer (25), aralarındaki geçimsizlik nedeniyle boşanmaya yarar verdiği eşi Tolga Göçer'i terk ederek, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine döndü. Boşanmak istemeyen Tolga Göçer (27) ise eşini ikna edemeyince tehdit etmeye başladı. Geçen pazartesiyse, Ankara'dan Tavşanlı'ya gelerek, eşinin Dağçeşme Mahallesi'ndeki evinin önünde beklemeye başladı. Todlga Göçer bir süre sonra evden çıkan genç kadına saldırıp 10 yerinden bıçakladı. Genç kadın kaldırıldığı hastanede ölürken, olay yerinden kaçan zanlı koca, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Göçer ifadesinde, tanımadığı bir kişinin kendisini arayarak, "Karın seni aldatıyor. Erkeklerle gezip tozuyor, sen uyuyorsun" deyip telefonu kapattığını öne sürdü. Numarayı tanımadığını ve muhtemelen ankesörlü telefondan arandığını iddia eden Göçer, "Bunun üzerine Tavşanlı'ya gelip, eşimin evden çıkmasını bekledim. Evden çıkınca yanına gittim ve 'Erkeklerle gezip dolaşıyormuşsun, milletin diline düştük' dedim. Ancak bana bana küfür edip hakaretle karşılık verince kendimi kaybettim. Pişmanım ve çok üzgünüm. Özlem'le anlaşarak evlenmiştik. Onu seviyordum'" dediği öğrenildi. Polis tutuklanan Tolga Göçer'e böyle bir telefon gelip gelmediğini araştırıyor.

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