İntihar dendi infaz çıktı

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Kocaeli'de yaşayan Filistin uyruklu İsrail vatandaşı Z.K. (59), geçen salı günü hastaneye götürdüğü kızı Siwar Keblaw'ın (21), balkondan atlayarak intihar ettiğini öne sürdü. Ölen genç kızın boğazında morluklar tespit edilince evde inceleme yapan polis, genç kızın atladığı söylenen balkonun bulunduğu odanın kapısının da kırık olduğunu tespit etti. Sitenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, genç kızın 3'üncü kattan bahçeye düştüğünü ancak ölmediğini, daha sonra babası ile kimliği belirsiz bir kişi tarafından karga tulumba taşınarak eve çıkarıldığını tespit etti. Bunun üzerine sorguya alınan baba, 3 ay önce namus meselesi ve aile içi sorunlar nedeniyle kızı ile birlikte Türkiye'ye kaçtıklarını anlatarak, "Olay gecesi oğlum Y.K. (34) İsrail'den geldi. İkisi arasında tartışma çıkınca kızım kendisini odaya kilitledi. Oğlum kapıyı kırıp içeri girdiği esnada, kızım aşağıya atladı. Aşağıya inip yaşadığını görünce eve taşıdık. Ancak evde oğlum boğarak öldürdü" dedi. Bunun üzerine harekete geçen polis, zanlı ağabeyi de İstanbul'da kaldığı otelde yakaladı. Y. K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, polis genç kızın balkondan atıldığı ihtimali üzerinde duruyor.