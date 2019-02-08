Polis 20 kilometre kovaladı... Hepsi bir otomobilden çıktı!

Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoban içerisinde sabit asayiş uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan 31 MA 3947 plakalı otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Otoyol üzerinde 20 kilometrelik süren kovalamaca sonucunda otomobil kıskıvrak yakalandı. Otomobil sürücüsü de dahil olmak üzere ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 Suriye uyruklu vatandaş yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan 20 kilometrelik kovalamanın ardından 8 Suriyeli çıktı!



