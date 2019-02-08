Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Polis 20 kilometre kovaladı... Hepsi bir otomobilden çıktı!

20 kilometre kovaladı... Hepsi bir otomobilden çıktı!

’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı. Otomobil içerisinde sürücüde dahil olmak üzere ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 08:20 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 08:45
Polis 20 kilometre kovaladı... Hepsi bir otomobilden çıktı!

Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoban içerisinde sabit asayiş uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan 31 MA 3947 plakalı otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Otoyol üzerinde 20 kilometrelik süren kovalamaca sonucunda otomobil kıskıvrak yakalandı. Otomobil sürücüsü de dahil olmak üzere ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 Suriye uyruklu vatandaş yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan 20 kilometrelik kovalamanın ardından 8 Suriyeli çıktı!


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis 20 kilometre kovaladı... Hepsi bir otomobilden çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN