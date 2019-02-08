Saman çuvallarının arasına sakladılar ama...

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalarda kentte yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunda yaptıkları kontrollerde, şüphe üzerine biri öncü 2 aracı durdurdu.
Araçlarda özel eğitimli narkotik dedektör köpeği "Sedef"in aracılığıyla yapılan aramalarda saman çuvalları arasına zulalanmış, 453 kilogram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.