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Saman çuvallarının arasına sakladılar ama...

'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda saman çuvalları arasına gizlenmiş, 453 kilogram esrar ele geçirildi. Şüphe üzerine durdurulalan biri öncü 2 araçta özel eğitimli narkotik dedektör köpeği "Sedef" iz sürdü. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 16:41
Saman çuvallarının arasına sakladılar ama...

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalarda kentte yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunda yaptıkları kontrollerde, şüphe üzerine biri öncü 2 aracı durdurdu.

Muz yüklü konteynerde 615 kilo kokain ele geçirildi

Araçlarda özel eğitimli narkotik dedektör köpeği "Sedef"in aracılığıyla yapılan aramalarda saman çuvalları arasına zulalanmış, 453 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Saman çuvallarının arasına sakladılar ama...
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