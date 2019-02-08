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Dolandırıcılık olayı Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde bir markette yaşandı. İddiaya göre markete elinde poşetle gelen Erhan T. (32), markette çalışan Aysel Demirdüzen'e "Patronunun istediği levrek, çipura balıkları getirdim. Hepsi 132 lira ayrıca daha önce de 50 lira borcu vardı" dedi. Bunun üzerine Aysel Demirdüzen 182 lirayı dolandırıcıya verdi. Kadın, balıkların geldiğini patronuna söylemek için telefon açtığı sırada dolandırıcı otomobiline binip kaçtı. Patronunun balık siparişi vermediğini söylemesi üzerine poşeti açan kadın, sazan balıklarıyla karşılaştı.Dolandırıldığını anlayan kadın hemen polisi aradı. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler zanlının çok sayıda suçtan kaydı bulunan Erhan T. olduğunu tespit etti. Hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 19 bin lira para cezası olan dolandırıcı kısa sürede yakalandı. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Bu arada iş yeri sahibinin annesi Aynur Yüzmeç, yaklaşık 5 kilo gelen sazan balıklarını göstererek, "Balıkların çipura ve levrek olduğunu söylemiş. Poşeti açtığımızda sazan olduğunu gördük. 182 lirayı güle oynaya alıp gitti. Biz de sazan gibi düştük" diyerek güldü.