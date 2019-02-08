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’ta artık silah değil piyano sesi yankılanıyor

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Şırnak’ta artık silah değil piyano sesi yankılanıyor
Son yıllarda terör olayları ile gündeme gelen Şırnak'ta bulunan Gabar ile Cudi dağları, sağlanan huzur ve güven ortamı sonrası farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezunu olan Akiset Atan, Gabar ve Cudi dağların kesiştiği Kasrik beldesinde kadınlar için piyano konseri verdi. Piyanist Atan, 13 yaşında sanat okulu okumasıyla hayatının sanatla kesiştiğini ve klasik batı müziği eğitimi sonrası bölge halkına gönüllü olarak konserler verdiğini belirterek, "Onları klasik batı müziği ile tanıştırmaya karar verdim. Şu anda Kasrik beldesinde Aile Destek Merkezi'nde gönüllü bir sanat hizmeti yapıyoruz. Piyano ana sanatında çağdaş eserlerden yararlanarak, bu günkü programımızı gerçekleştirdik" dedi. İHA
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Şırnak’ta artık silah değil piyano sesi yankılanıyor
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