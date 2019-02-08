Trafikte yeni dönem! Yayaları görünce...

Trafikte yeni dönem yapılan düzenleme ile resmen başladı. Artık geçiş üstünlüğü yayalarda... Trafik kazalarını azaltmak yeni bir düzenlemenin daha altına imza atan İçişleri Bakanlığı, "Öncelik hayatın öncelik yayının" sloganıyla birlikte yapılan kanuni düzenlemeyle 'yaya öncelikli trafik dönemini' artık resmen başladı.

PEKİ SÜRÜCÜLER BU KURALA UYUYOR MU?

Buna göre araç sürücüleri, görevli veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa durarak ilk geçiş hakkını onlara vermek zorunda olacak. Peki sürücüler bu kurala uyuyor mu? İşte Kayseri'de yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan A Haber muhabirini gören sürücülerin tepkileri...

Trafikte öncelik artık yayalarda! Kayseri trafiğindeki sürücüler yeni dönemde yaya görünce bakın ne yaptı?