Ünlü yazarın oğlu evinde ölü bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Şışlı'de ünlü yazar, dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu çevirmen Murat Tuğlacıyan (60) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Geçen yıl da annesi ölen Murat Tuğlacıyan'ın ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. Evde ölüm olayı önceki gün Şişli, Bozkurt Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Baysungur Sokak'ta 4 katlı bir binanın bodrum katından kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Evden ünlü yazar, dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu Murat Tuğlacıyan'ın cesedi bulundu. Tuğlacıyan'ın cansız bedeninin bulunmasından sonra polis ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. Tuğlacıyan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı