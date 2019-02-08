Zeytinburnu için 25 projeyle yola çıktı

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AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, hayalindeki Zeytinburnu'nu inşa etmek için gerçekleştireceği çalışmaları binlerce Zeytinburnulu vatandaşla bir araya gelerek anlattı.Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşen programda Arısoy, Zeytinburnu'ndan tam destek aldı. Arısoy konuşmasında, kariyer merkezinden katlı otoparklara, Zeytinburnu stadından Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattının yer altına alınmasına kadar 25 ayrı projeyi ilk kez kamuoyuyla paylaştı.Arısoy, "Millet bahçemizi hepiniz biliyorsunuz. Zeytinburnu'muzun kalbine 90 bin metrekare civarında büyük bir yeşil alan kazandıracağız" dedi. Zeytinburnu'na bir kariyer merkezi açacacaklarını kaydeden Arısoy, "Bu merkez Zeytinburnu'nda işverenle iş arayanı bir araya getirecek. Zeytinburnu'nda ikamet eden vatandaşlarımız buraya başvurabilecek" diye konuştu. Arısoy tramvay hattının Seyitnizam'dan Mithatpaşa'ya kadar olan bölümünü yer altına almayı planladıklarını kaydetti. Arısoy, Zeytinburnu Stadyumu projesinin de müjdesini verdi.