7 saatlik çile

BUGÜN NELER OLDU

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Avrupa yakasından Anadolu yakası istikametinde saat 15.30 sıralarında ismi henüz belirlenemeyen bir kişi köprü korkuluklarına tırmandı. İntihar teşebbüsünde bulunan kişiyi gören sürücüler durumu polise bildirdi. Olay yerine hemen müzakereci polisler sevk edildi.Denizden de sahil güvenlik önlem aldı. İntihar girişimi nedeniyle Avrupa'dan Anadolu yakasına geçmek isteyen sürüc��ler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Cuma gününün de etkisi ile trafik durma noktasına gelirken, Beşiktaş ve Levent bölgeleri tamamen kilitlendi. TEM otoyolu Mahmutbey gişelerine kadar da yoğunluk oluştu. Saat 22.30 sıralarında ikna edilerek intihardan vazgeçirilen şahıs emniyete götürüldü.