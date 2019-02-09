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'da fabrikada

'da bir narenciye fabrikasında çıkan söndürülmeye çalışılıyor

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2019 02:44
Adana'da fabrikada yangın

Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'ndeki narenciye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve önlem amaçlı ambulans sevk edildi.

Fabrikanın paketleme bölümünde çıktığı belirlenen yangının söndürülmesi çalışmalarına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Öte yandan yangın nedeniyle yaklaşık 4 bin ton narenciyenin zarar görmüş olabileceği değerlendiriliyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Adana'da fabrikada yangın
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