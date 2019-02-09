Bakanlık şehit ailesinin tazminatını zanlıdan istedi

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İstanbul'da 1 Kasım 2009'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Erdal Genç sağlık kontrolü sırasında kaçmaya çalışınca palislerle arasında arbede çıktı. Bu sırada polis memuru Halil Taşçı, meslektaşı Mesut A.'nın silahından çıkan kurşunla şehit düştü. Şehidin ailesi İçişleri Bakanlığı'na 650 bin liralık tazminat davası açtı. Danıştay 10'uncu dairesi 2016 tarihli kararıyla aileye 192 bin 487 lira ödenmesine karar verdi. Bunun üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı tazminat tutarını Erdal Genç'ten tahsil etmek üzere dava açtı. Bakanlık dava dilekçesinde "Ödemiş olduğumuz Hazine zararını olayda kusuru bulunan davalı Erdal Genç'ten talep etme zarureti doğmuştur" denildi.