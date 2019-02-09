Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bakanlık şehit ailesinin tazminatını zanlıdan istedi

Bakanlık şehit ailesinin tazminatını zanlıdan istedi

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2019
Bakanlık şehit ailesinin tazminatını zanlıdan istedi
İstanbul'da 1 Kasım 2009'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Erdal Genç sağlık kontrolü sırasında kaçmaya çalışınca palislerle arasında arbede çıktı. Bu sırada polis memuru Halil Taşçı, meslektaşı Mesut A.'nın silahından çıkan kurşunla şehit düştü. Şehidin ailesi İçişleri Bakanlığı'na 650 bin liralık tazminat davası açtı. Danıştay 10'uncu dairesi 2016 tarihli kararıyla aileye 192 bin 487 lira ödenmesine karar verdi. Bunun üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı tazminat tutarını Erdal Genç'ten tahsil etmek üzere dava açtı. Bakanlık dava dilekçesinde "Ödemiş olduğumuz Hazine zararını olayda kusuru bulunan davalı Erdal Genç'ten talep etme zarureti doğmuştur" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlık şehit ailesinin tazminatını zanlıdan istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN