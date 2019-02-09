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ürünleri kataloğu açıklandı! 15 Şubat Haftanın ürünler listesi mutlu edecek

, geçen hafta satışa sunduğu ürünler ile müşterilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bir hafta sonunun daha gelmesiyle birlikte yeni hafta kataloğu araştırılmaya başladı. 15 Şubat kataloğu içerisinde yine birbirinden güzel ve indirimli elektronik eşyalar bulunuyor. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği listeyi tam sayfa halinde bu başlık altından görüntüleyebilirsiniz. BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu sizlerle…

Giriş Tarihi: 9.2.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 10:49
BİM aktüel ürünleri kataloğu açıklandı! 15 Şubat Haftanın BİM aktüel ürünler listesi mutlu edecek

BİM marketler zinciri her hafta satışa sunduğu aktüel ürünler ile müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Cuma günleri sabah saatlerinde en yoğun dönem yaşanıyor. BİM aktüel kataloğu içerisinde yer alan ürünleri satın almak isteyenler hafta başından itibaren ürün listesini inceliyor. İhtiyaçlarını indirimli fırsatlardan karşılamak isteyen vatandaşlar şimdi ise 15 Şubat BİM aktüel kataloğu araştırıyor. BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğunu buradan görebilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ 15 ŞUBAT KATALOĞU YAYINLANDI

BİM'in bu hafta satışa sunacağı aktüel ürünler listesi yayınlandı. BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünlere görselin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL KATALOĞA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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BİM aktüel ürünleri kataloğu açıklandı! 15 Şubat Haftanın BİM aktüel ürünler listesi mutlu edecek
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