Biz Saffet’i çok sevmiştik

BUGÜN NELER OLDU

Usta oyuncu Yalçın Menteş (59) önceki akşam yaşamını yitirdi. Ağır şeker hastalığı nedeniyle 2013'te sağ bacağı kesilen Menteş bir süredir Göztepe Özel Çağıner Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Ölüm haberi askerde olan oğlu Atilla Menteş'in sosyal medya hesabından verildi. Atilla Menteş, "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" diye yazdı.30 yıldır şeker hastası olan Menteş'in doktoru Tanju Ulufer, "Akciğer kanseri üzerine ilave olmuş zatürree nedeniyle yoğun bakımımıza getirilmişti. Solunum güçlüğü mevcuttu. Geldiği günlerde kalp ve dolaşım sistemi normal şartlardaydı. Ancak son günlerde ortam daha da değişti. Tansiyondan düşme başladı, ritim bozuklukları başladı" dedi. Ulufer, Menteş'in önceki akşam 20.40'ta öldüğünü açıkladı. Menteş, bugün Öğle vakti Tatarağası Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda defnedilecek. Birçok ünlü isim, sosyal medyada Menteş'e dua etti.Canım arkadaşım YalçınMenteş, garip, sahipsiz vekırgın ayrıldı aramızdan... Nezaman arasam, "Ne istersen emrinolur" desem; "Abi senin sağlığın yeter"derdi, işte bu kadar da onurlu adamdı...Mekânı cennet olsun...Bir usta daha bu dünyada sahne ışıklarını söndürdü. Mekanın cennet olsun Yalçın Menteş...Bir güzel insanı daha kaybettik.Güzel insandı. Allah rahmet eylesin.1960 İzmir Tire doğumlu Yalçın Menteş, üç aydır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil ile birlikte 1996'da oynadığı "Tatlı Kaçıklar" dizisinde "Saffet" tiplemesiyle çıkış yakalamıştı. Özel TV'lerde tek kişilik şov programları yapan Menteş, sanat hayatına "Darılmaca Yok" adlı oyunla başladı. "Dikkat Yalçın Menteş" adlı tek kişilik oyun oynadı. "100 Ünlü Yüz" adlı oyun hazırladı. 1983'te İzmir'de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. "Çarli", "Hayvanlara Dokunduk", "Cennet Mahallesi", "Akasya Durağı", "Yalancı Romantik", "Sevda Tepesi", "Konuşan Törki", "Bir Millet Eğleniyor", "Yolluk", "Eros Pansiyon", "Yiyoz, İçiyoz, Ödeyemiyoz" ve "İnadım İnat" gibi yapımlarda rol aldı.