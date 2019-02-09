Boşanan koca işsiz de olsa nafaka ödeyecek

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Bursa'da şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, 4. Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açıp tazminat istedi. Mahkeme, boşanmaya sebep olaylarda erkek yönünden ispatlanmış bir kusur bulunmadığına, kadının ise üçüncü bir kişi ile aşk ve gönül ilişkisi içinde olduğu gerekçesiyle kadının davasının reddine hükmetti. Erkeğin boşanma davasının kabulüne, erkek yararına 5 bin TL maddi, 5 bin TL de manevi tazminata karar verdi. Kararı kadın temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, mahkemenin kadına ara kararla aylık 500 TL tedbir nafakası takdir edildiğine, sonraki ara kararı ile kocanın işsiz olması nedeniyle tedbir nafakasının durdurulduğuna dikkat çekti. Daire, kocanın işsiz olmasının nafakanın tamamıyla kaldırılmasını gerektirmeyeceğine hükmederek kararı bozdu. Aile Mahkemesi, ilk kararında direnince dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi. Kurul kararında "Erkeğin gelirinin bulunmaması, kadının çalışıyor olması tedbir nafakası hükmedilmesine engel teşkil eden vakıalar değil" denildi. İHA