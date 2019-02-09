Bursa'da tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.K'nin, Gürsu ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki evinde tarihi eser sakladığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 298 sikke, 9 yüzük, 7 kama, 6 kolye ucu, 5 madeni para, 4 heykel, 3 tüfek, ikişer kurusıkı tabanca, hayvan figürlü obje, çan ve işlemeli pirinç bardak ile birer ok ucu, toprak pipo, tunç kap, deri çanta içinde el yazması kitap, figürlü kap, 3 parçalı 5 hazneli toplu tabanca, bronz kadeh, gündüz görüş dürbünü, yatağan, süngü, muşta, pala, hançer ve 121 dolu mavzer fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.