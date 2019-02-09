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Camideki teneşir masası üzerinde ölü bebek bulundu

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2019 10:37

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek, cami bahçesindeki teneşir masası (ölü yıkanan masa) üzerinde ölü bulundu.
Konyaaltı ilçesindeki Arapsuyu Merkez Camii müezzini, sabah namazı sonrası teneşir masası üzerinde bir örtü olduğunu fark edip kontrol etti. Örtünün altında bir bebek olduğunu gören cami görevlisi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağzından kan geldiği görülen bebeğin, yaklaşık 6 saat önce öldüğü belirlendi.
Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için caminin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Bebeğin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Camideki teneşir masası üzerinde ölü bebek bulundu
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