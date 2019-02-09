BUGÜN NELER OLDU

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, geçtiğimiz yıl 29 Mayıs'ta 04.00 sıralarında Ankara'da lüks bir plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek öldü. Olayın ardından Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33) tutuklandı. İddianamede, Şule Çet'in cinsel saldırıya maruz kaldığı ve 20'nci kattan atılarak öldürüldüğü belirtildi. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına olay gecesinde sanıklar ve Şule Çet'e ait HTS raporları girdi. Rapora göre Şule Çet, saat 00.19'da ev arkadaşı Lilia Thorine'ye 'Allahım salmıyor' mesajını gönderdi. Sanıklardan Berk Akand ise, olayın tanıklarından Pınar T.'ye saat 02.39'da "Çok kötü şeyler oldu, telefonu aç, bana geri dön" mesajı attı. Avukat Umur Yıldırım, 01.48 ile 02.16 arasında Şule Çet'e tecavüz edildiğini ve sanık Akand'ın, "Kötü şeyler oldu" mesajının da bu olayı anlatmak için atıldığını ileri sürdü.