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Çukurova’da nefesler tutuldu

yine tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olan dizinin son bölümünde, herkesin gerçekleri öğrenmesini isteyen Fekeli, konağı bastı

Giriş Tarihi: 9.2.2019
Çukurova’da nefesler tutuldu
Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde yüzde 14.85 izlenme oranı ve yüzde 31.44 izlenme payı, AB'de yüzde 13,33 izlenme oranı ve yüzde 28,97 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 14.15 izlenme oranı ve yüzde 29.35 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde silahlar çekildi! Herkesin gerçekleri öğrenmesini isteyen Fekeli, konağı bastı. Karşısında Fekeli'yi gören ve yaptığı suçlamalar karşısında ne yapacağını şaşıran Demir, bir anda silahına davrandı. Dizinin bölüm etiketi #KumrularGibi, Twitter Türkiye'de TT oldu ve bölüm sonuna kadar kaldı. MAGAZİN SERVİSİ
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Çukurova’da nefesler tutuldu
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