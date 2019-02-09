- Eğlence mekanlarında çalışan yabancı uyruklu 13 kadın gözaltında



Bülent Çakır

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çivril ilçesindeki eğlence mekanlarına yönelik jandarma tarafından yapılan operasyonda Türkiye'de kaçak olarak bulundukları belirlenen yabancı uyruklu 13 kadın gözaltına alındı. Yakalanan kadınların sınır dışı edilecekleri belirtildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, asayiş ve kontrol denetimlerini arttıran Çivril Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri ilçede faaliyet gösteren eğlence mekanlarında yaptığı denetimlerde yabancı uyruklu 13 kadının çalışma izninin olmadığını tespit etti. Yapılan kontrollerde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği ve çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 13 kadın gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma merkezinde yapılan sorgularının ardından kadınların sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı.



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