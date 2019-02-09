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hastaneye kaldırıldı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2019
Erdoğan Sıcak hastaneye kaldırıldı
Ünlü tiyatro oyuncusu Erdoğan Sıcak hastaneye kaldırıldı. 79 yaşındaki Sıcak'ın uzun yıllardır KOAH hastası olduğu ve bu nedenle pazartesi gecesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Sıcak, ilk olarak 1975'te "Kaynanalar" dizisinde rol aldı. Sıcak, 1987'de Türk sinemasının kült yapımlarından bir tanesi sayılan "Muhsin Bey"de oynadı. Türk tiyatrosunun tanınmış simalarından olan Sıcak, son olarak ise "İstanbullu Gelin" ve "Şahsiyet" dizilerinde de rol aldı.
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Erdoğan Sıcak hastaneye kaldırıldı
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