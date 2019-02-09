Jokeye, cinsel saldırıdan 20 yıl hapis

BUGÜN NELER OLDU

Jokey Uğur Polat, eski sevgilisi olan ağabeyinin eşi Nalan P.'ye 3 yıl önce evinde iki arkadaşıyla birlikte tuzak kurduktan sonra cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davada 20 yıl hapse çarptırıldı. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın iddianamesinde olaylar şu şekilde anlatıldı: Nalan P. (24) ile jokey Uğur Polat (27) bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrıldı. Nalan P., jokeyin ağabeyi Nadir P. ile 2014'te evlendi. 2016'da Nalan P.'nin gezi için İstanbul'a geldiğini öğrenen tanınmış jokey, eski sevgilisi olan yengesini Bakırköy'deki evine davet etti ancak genç kadın teklifi reddetti. İki gün sonraki teklifi kabul eden kadın jokeyin evine gitti. İddialara göre Uğur Polat, kitap alma bahanesiyle Nalan P.'yi yatak odasına gönderince maskeli Sercan Ç. ve Tacettin G. kadının ağzını kapattı, ellerini ve ayaklarını yatağa bağladı. Tacettin G. kadının kıyafetlerini çıkarıp odadan çıktı. Odaya gelen Uğur Polat zorla ilişkiye girdi. Bir süre sonra ikili dışarı çıkınca, fırsatını bulan Nalan P. kaçarak polisi aradı.Kendisini sokakta bulan polislerce hastaneye götürülen Nalan P.'nin Adli Tıp'taki muayenesinde ekimozlar (yara), sürüntü örneklerinde ise Uğur Polat'ın DNA'sı tespit edildi. Kadının şikâyeti üzerine gözaltına alınan 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında cinsel saldırı suçundan 18 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7 yıla kadar hapis istendi. Uğur Polat, evde alkol aldıktan sonra rızasıyla birlikte olduklarını ileri sürdü ve kendilerine iftira atıldığını savundu. Diğer iki şüpheli ise olay günü evde olduklarını kabul ederken, tecavüz iddiasını yalanladı.Daha önce 3 kişi hakkında şikâyetçi olan Nalan P., yargılama sürerken şikâyetini geri çekti. Önceki gün yapılan son duruşmada tutuksuz sanıklar beraat talep etti. Ancak mahkeme, Uğur Polat'ı "üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı cinsel saldırı" suçlamasıyla 18 yıl hapse çarptırdı. Cezayı iyi halden 15 yıla indiren hakim, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak"tan ise 5 yıl hapis verdi. Mahkeme, diğer iki sanığa da "cinsel saldırı suçuna yardım"dan 5'er yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da 5'er yılla cezalandırdı. Uğur Polat duruşma salonuna çağrılan polis memurları tarafından alınarak cezaevine gönderildi. Polat'ın avukatları karara itiraz etti.