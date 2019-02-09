Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Oğlunu, verdiği fazla nafaka için icraya verdi

Oğlunu, verdiği fazla nafaka için icraya verdi

Giriş Tarihi: 9.2.2019
Oğlunu, verdiği fazla nafaka için icraya verdi
İZMIR'DE Can Ovalı'nın (21) anne ile babası 17 yıl önce boşandı. Velayeti anneye verilen Ovalı, babasından nafaka aldı. 18 yaşına gelince kesildi. Üniversite eğitimi nedeniyle babasına 2016'da "yardım nafakası" davası açtı. 16. Aile Mahkemesi babanın bin 300 lira ödemesine hükmetti. Baba Hamdi Ovalı, miktarı fazla bularak itiraz etti. 18. Hukuk Dairesi nafakayı bin liraya düşürdü. Baba Ovalı, 1 yıl boyunca ödediği nafakanın fazla kısmının tahsili için oğluna icra takibi başlattı. Can Ovalı, "Bana verdiği harçlığı geri istiyor. Babamın insaflı olacağını düşünüyorum" dedi. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğlunu, verdiği fazla nafaka için icraya verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN