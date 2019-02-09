Oğlunu, verdiği fazla nafaka için icraya verdi

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İZMIR'DE Can Ovalı'nın (21) anne ile babası 17 yıl önce boşandı. Velayeti anneye verilen Ovalı, babasından nafaka aldı. 18 yaşına gelince kesildi. Üniversite eğitimi nedeniyle babasına 2016'da "yardım nafakası" davası açtı. 16. Aile Mahkemesi babanın bin 300 lira ödemesine hükmetti. Baba Hamdi Ovalı, miktarı fazla bularak itiraz etti. 18. Hukuk Dairesi nafakayı bin liraya düşürdü. Baba Ovalı, 1 yıl boyunca ödediği nafakanın fazla kısmının tahsili için oğluna icra takibi başlattı. Can Ovalı, "Bana verdiği harçlığı geri istiyor. Babamın insaflı olacağını düşünüyorum" dedi. AA