Pargalı İbrahim Paşa’nın kabri restore edildi

BUGÜN NELER OLDU

Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa'nın Canfeda Hazretleri Haziresi'nde bulunan kabri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restore edildi. 2018'de başlanan restorasyonla, türbenin sonradan yapılmış muhdes ve niteliksiz ekleri temizlenerek, çevre duvarı, korkuluk, hazire kapısı ve zemin kaplaması gibi yapısal elemanları aslına uygun olarak yenilendi. Türbenin restorasyonu korkuluklarının takılması, Tarihsel Araştırma Bilgi Notu Panosu'nun monte edilmesi ve beden duvarına "Hüve'l- Baki" yazısının yazılmasıyla tamamlandı.