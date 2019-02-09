Uzunköprü için koruma talebi

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en uzun taş köprülerinden Uzunköprü'nün kanatlarında ve tabanında çatlaklar oluştu. Uzunköprü Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akbal, tarihi köprünün yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Köprünün yıkılmadan, tamamen yok olmadan, eski, orijinal haline getirilmesini ve kültür varlığı olarak korunmasını istiyoruz" dedi. Akbal, "Yıllardır onarılmas�� için mücadele edilmesine rağmen Karayolları, hala köprüyü ulaşım amacıyla kullanıyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü de daha önce ihale kararları alınmasına rağmen köprünün onarımına başlamadı. Yüklü araçların geçişleri her ne kadar engellense de hala araç trafiğine açık olması köprüye büyük zarar veriyor. Köprü yıkımla karşı karşıya" diye konuştu. Yetkililer, Karayolları'nın projeleri ihaleye çıkarmasından sonra onarım çalışmalarının başlatılacağını kaydetti. DHA