Valizde 21 gergedan boynuzu bulundu

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İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda nesli tehlike altında olan canlıların yasa dışı ticaretinin önlenmesi amacıyla yolcuları risk değerlendirmesine aldı. Bu kapsamda Güney Afrika'dan Vietnam'a gitmek iseteyen iki transit yolcunun valizleri x-ray ile incelendi. Valizlerde gergedan boynuzu bulundu. Piyasa değeri 14 milyon 500 bin lira olan 21 gergedan boynuzu, 1 gergedan boynuzu parçası ve 7 paket yırtıcı yaban hayvanı tırnağı TArım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.