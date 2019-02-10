Boğaz turu ölümle bitti

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İstanbul'da Boğaz turu için tekneye binen bir vatandaş, bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Sudan çıkarılan vatandaş hastanede hayatını kaybetti.Eminönü'nden öğle saatlerinde Boğaz turu için tekneye binen vatandaş Ortaköy açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle tekneden düşerek çırpınmaya başladı. Bunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisinin yanı sıra Deniz Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de sevk edildi. Olay yerine intikal eden Deniz Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri su üzerindeki vatandaşı bota çıkardı. İlk müdahalesi yapılan vatandaş hastaneye sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi.Hayatını kaybeden şahsın kimliği belirlenemezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.