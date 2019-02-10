İki kardeş ‘yan bakma’ yüzünden ölümden döndü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Karaköy'de bir restoranda çalışan Emre ve Furkan Sarıyıldız kardeşler, geçtiğimiz salı günü işten çıkıp evlerine giderken, yolda bankta oturan 3 kişi ile göz göze geldi. Bankta oturanlar 'bize neden yan baktınız' deyip küfretti. İki kardeş hemen olay yerinden kaçmaya başladı. Ancak peşlerinden gelen saldırganlar, falçata ve bıçaklarını iki kardeşe defalarca salladı. Kardeşlerden Furkan kalbinin hemen altına aldığı darbeyle ağır yaralanırken, Emre de kalçasından bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.