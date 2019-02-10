Şule Çet'in babası SABAH'a konuştu: Onları görünce nefes alamadım

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Doğum gününde üniversite öğrencisi kızı Şule Çet'i, korkunç bir cinayetle kaybeden 63 yaşındaki acılı baba İsmail Çet, SABAH'a konuştu. Acılı baba, kızını öldürmekle suçlananan şüphelilerle karşılaştığında nefes alamadığını söyledi.Ankara'da 29 Mayıs'ta Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), lüks bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölümüyle ilgili davada, şüpheliler hakim karşısına çıktı. Sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand, 'cinayet', davası 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı. 6 Şubat'taki duruşmada mahkeme salonunda acılı baba İsmail Çet de vardı. İstanbul 'a döndükten sonra Sultangazi'deki evinin kapılarını SABAH'a açtı. Oğlu Şenol, gelini ve 2 torunu ile oturduğu evin her yanında biricik Şule'sinin fotoğrafları vardı. Şule'nin odasında askıya astığı beyaz gömleği ile kot ceketi hala onun astığı gibi duruyor. Acılı baba "Ben onlara sarılıyorum. Şule'ye sarılır gibi. Kokluyorum sanki nazlı çiçeğimi koklar gibi" diyor.Giresunlu olan acılı baba İsmail Çet, "Mahkeme salonunda onların bulunduğu ortamda bir an nefes alamadığımı zannettim. Ama tüm gücümle durdum ayakta. Kızımın arkasında durdum. Eşim öldüğünde Şule 13 yaşındaydı. İki yavrum da annesiz kaldı. Oğlum Şenol'a da Şule'ye de hem annelik hem babalık yaptım. Şimdi de bırakmayacağım yavrumun hakkını. Onlar ceza alınca adalet bir babanın yüreğindeki yangına bir nebze olsun su serpecek. Kızım da mezarında rahat uyuyacak" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da davaya müdahil olmasının kendisine güç verdiğini belirten baba Çet "Tek isteğim bir baba olarak bunların cezalandırılmaları" dedi. Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet de kardeşinin yükseklik korkusu olduğunu belirterek, "Şule yüksekten korkardı. 20'nci kattan nasıl atlasın" diye konuştu.