Türkiye'de bir ilk! Kilosu 50 liradan satıyor... Siparişlere yetişemiyor

Yunusemre ilçesinde 30 yıl öncesinde küçük bir tepside köşe başlarında midye satışı yaparak sektöre giren, evli ve 4 çocuk babası Nebi Takak, 2006 yılında küçük bir dükkan açtı. Takak, 1,5 yıllık süreçte dükkanını büyüttü. İki katlı iş yerine geçen Takak, midye dolmayı kendisi imal etmeye başladı. Takak, bir müşterisinin tavsiyesi üzerine 'diyet midye' üretme kararı aldı. Diyet yapanların kullandığı basmati türü pirinç ile 3 ay önce midye üretimine başladı. Yağ, tuz, baharat, basmati pirinç ve su karışımıyla yaptığı diyet midye, kısa sürede ilgi gördü.