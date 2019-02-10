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'de bir ilk! Kilosu 50 liradan satıyor... Siparişlere yetişemiyor

'nın Yunusemre ilçesinde işletmeci (43), diyet yüzünden yiyemeyenleri sevindirdi. Kilo alma korkusuyla midye dolma yemekten çekinenlere yönelik, basmati türü pirinç kullanarak '' yapan Takak, siparişlere yetişmekte güçlük çektiğini söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 10.2.2019 12:36
Türkiye'de bir ilk! Kilosu 50 liradan satıyor... Siparişlere yetişemiyor

Yunusemre ilçesinde 30 yıl öncesinde küçük bir tepside köşe başlarında midye satışı yaparak sektöre giren, evli ve 4 çocuk babası , 2006 yılında küçük bir dükkan açtı. Takak, 1,5 yıllık süreçte dükkanını büyüttü. İki katlı iş yerine geçen Takak, midye dolmayı kendisi imal etmeye başladı. Takak, bir müşterisinin tavsiyesi üzerine '' üretme kararı aldı. Diyet yapanların kullandığı basmati türü pirinç ile 3 ay önce midye üretimine başladı. Yağ, tuz, baharat, ve su karışımıyla yaptığı diyet midye, kısa sürede ilgi gördü.

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Türkiye'de bir ilk! Kilosu 50 liradan satıyor... Siparişlere yetişemiyor
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