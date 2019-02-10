Yalçın Menteş için son görev

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Akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybeden Yalçın Menteş (59) dün son yolculuğuna uğurlandı. Menteş için önce Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Sanatçının Türk bayrağına sarılı tabutu son kez sahneye gelirken, sanatçıyı tiyatrocu dostları ile sanat dünyasından birkaç isim yalnız bırakmadı. Annesi Ayten, eşi Birgül ile oğlu Atilla ve kardeşi Tibet Menteş'in taziyeleri kabul ettiği törene İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Polat Yağcı, Ebru Cündübeyoğlu, Hakan Yılmaz, Sinan Bengier, gibi isimler ile sevenleri katıldı.Kardeşi Tibet Menteş "Bir insan nasıl intihar eder kendisine nasıl zarar verir, sağlığını nasıl kötüye kullanır bunun örneğidir. Gençlere, insanlara abimin hayatı örnek olarak anlatılmalı" dedi. Oğlu Atilla Menteş ise "Son dönemde çalışmadığı için bazı yapımcılar ile sektördeki isimlere kırgınlığı vardı. Kendi vücuduna iyi bakamadı ancak çok iyi bir babaydı" dedi. Sinan Bengier ise sahneye gelerek Menteş anısına sahne ışığını temsilen mum bıraktı. Törenin ardından Menteş'in cenazesi Bostancı Tatarağası Camisi'ne getirildi. Buradaki törene Türker İnanoğlu, Süheyl, Behzat, Süha Uygur kardeşler, Hamdi Alkan gibi isimler yer aldı. Menteş öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.