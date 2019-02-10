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sistemiyle ilgili son dakika gelişmeleri belli oldu! sürekli hale gelecek...

Vatandaşların büyül bir ilgiyle beklediği hakkında son dakika detayları da belli oluyor! konusunda araştırmalarını sürdüren bireyler için yeni bilgiler de geldi! Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre sürekli hale gelecek; bedelli askerlikten yararlananlar 1 ay zorunlu askerlik yapacak! Lise mezunları için ise 9-12 ay arası olacak... İşte askerlik sistemiyle ilgili son dakika haberleri!

Giriş Tarihi: 10.2.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 10.2.2019 11:32
Tek tip askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmeleri belli oldu! Bedelli askerlik sürekli hale gelecek...

Uzun süredir hakkında çalışma yapılan yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan yeni askerlik sisteminde konusunda da yeni detaylar ortaya çıktı! Buna göre bedelli askerlik sürekli hale gelecek, 1 ay zorunlu eğitimin sonucunda bireyler askerlik hizmetlerini tamamlayacak. Ayrıca üniversite mezunları da yedek astsubaylık yapabilecek! İşte son ayrıntılar...

BEDELLİ ASKERLİK KONUSUNDA SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Mevcut sistemde ihtiyaç duyulduğunda bedelli askerlik uygulaması yapılıyor. Bunun için de her seferinde yasa çıkarmak gerekiyor. Yeni dönemde bedelli askerlik sistemin parçası olacak ve sürekli uygulanacak. Belirlenen ücreti ödeyen herkes yararlanabilecek.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİNİN DETAYLARI

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Tek tip askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmeleri belli oldu! Bedelli askerlik sürekli hale gelecek...
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