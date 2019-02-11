Gürültücü komşuya 3 bin lira ceza

Komşuluk münasebetlerini en çok bozan gürültü tartışması Yargıtay'ın emsal kararıyla yeni bir boyuta taşındı. Sürekli gürültü çıkarıp komşularını rahatsız eden kişi, 3 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Yılların komşularını birbirine düşüren gürültü kavgalarında emsal teşkil edecek bir karar çıktı. Üst komşusunu gürültü konusunda şikayet eden, alt katta oturan bina sakini, sürekli hakarete maruz kalınca soluğu mahkemede aldı. Gürültü yapmalarının önlenmesini isteyen davacı komşular, gürültü yüzünden psikolojilerinin bozulduğunu ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğini öne sürdü. Mahkeme, gürültü yüzünden komşularını rahatsız eden davalıyı 3 bin lira manevi tazminata mahkum etti. Kararı davalı temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Yüksek Mahkeme, gürültü çıkaran vatandaşın 3 bin lira tazminat ödemesi yönündeki mahkeme kararını onadı.

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