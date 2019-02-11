İlik nakli beklerken kalp ameliyatı oldu

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Kırklareli Lüleburgaz'da memur olan 62 yaşındaki Fatih Yılmaz'a, 2007'de Ankara'da gittiği Gazi Tıp Fakültesi'nde yapılan kontroller sonucunda kan hastalığı teşhisi konuldu. İşi gereği Lüleburgaz'a giden Yılmaz'ın yeniden rahatsızlanması üzerine gittiği Edirne Tıp Fakültesi'nde Hematoloji Bölümü'nde Akut Miyeloid Lösemi (AML) olduğu belirlendi. Hastanede 10 gün tedavi gören Yılmaz'a ilik nakli yapılması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine İstanbul'da özel bir hastaneye giden Yılmaz'a kemik iliği öncesinde gerekli tetkikler uygulandı. Tetkikler sonucunda Yılmaz'ın kalbinde bir damarın tamamen tıkalı olduğu ortaya çıktı.Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak tarafından yapılan ameliyatla Yılmaz'ın kalbindeki sorun giderildi. Prof. Dr. Çaynak, "Kemik iliği kanseri olan hastamızın kalp ile ilgili bir şikayeti yoktu. Nakli olabilmesi için yapılan test sırasında kalpte bir damarın tamamen tıkalı olduğu fark edildi. Kardiyoloji, cerrahi ve hematoloji bölümleri olmak üzere konsey olarak toplandık. Hematoloji bölümü, daha önce iki kez kemoterapi alan hastanın kanser hücrelerinin temizlendiğini ancak kanserin türü gereği hızla tekrarlayabileceğini söyledi. Bu nedenle iki hafta içinde ameliyat olması gerektiğine karar verildi. Ancak ameliyat öncesi kan sulandırıcı kullanmaması gerekiyordu. Kapalı ameliyatla, minimal invaziv yöntemiyle, sol göğüs altından 4 santimlik yerden girerek göğüs duvarından geçen atar damarı açtık. Kalbi hiç durdurmadan ve ameliyat sonrası kan sulandırıcıyı gerekmeden ameliyatını yaptık. Beşinci günde taburcu olacak duruma geldi. şimdi sırada ilik nakli var" dedi.