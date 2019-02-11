Maymunlar hayvanat bahçesinden kaçtı... Film sahnesi gibi firar!
Kuzey İrlanda'da bulunan Belfast hayvanat bahçesinde ilginç bir olay yaşandı. Kısa süre önce bir panda yavrusunun kaçmasıyla gündeme gelen hayvanat bahçesi bu sefer film sahnesi gibi bir kaçışa ev sahipliği yaptı.
Giriş Tarihi: 11.2.2019 10:45
Belfast hayvanat bahçesinde fırtına nedeniyle düşen ağaçları fırsat bilen şempanzeler bulundukları bölmeden kaçtı.
Yaşanan ilginç anlar, hayvanat bahçesini ziyarete gelen insanlar tarafından saniye saniye kayda alındı.