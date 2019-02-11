Mehmet Öz’ün acı günü

BUGÜN NELER OLDU

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün babası, kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz (94) önceki akşam hayata veda etti. Mustafa Öz, uzun süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu. Mustafa Öz bugün öğleyin Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 3 Ekim 1925'te Konya Bozkır'da doğan Mustafa Öz, devlet parasız yatılı okullarında okuduktan sonra 1950'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni de burslu bitirdi. Daha sonra kendi imkanlarıyla ABD'ye giden Öz, genel cerrah ve profesör unvanlarını kazandı. ABD'de 54 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye dönen Öz, Bilim Üniversitesi Cerrahi Bilimler Dalı Başkanlığı yaptı. 1959'da Suna Atabay ile evlenen Mustafa Öz'ün, Mehmet Öz'ün yanı sıra Seval ve Nazlım adlı iki çocuğu daha vardır. Mehmet Öz, ekim ayında İstanbul'da babasını doğumgününde ziyaret etmiş ve birlikte fotoğraflarını paylaşarak, bugünkü yere ulaşması için verdiği ilhamdan dolayı Mustafa Öz'e teşekkür etmişti. Babasının vefatının ardından aynı fotoğrafları Instagram hesabından yeniden paylaşan Doktor Öz, "Babam onunla tanışan herkesi değiştirdi. Hayatlarını kurtardığı hastaların teşekkür ettiklerini görmek benim tıbba ve doktorluğa aşık olmama sebep oldu" dedi.