Oktar soruşturmasının kilit iki ismi evlendi

BUGÜN NELER OLDU

AdnanOktar Suç Örgütü Soruşturması'nın itirafçıları arasında yer alan ve operasyon öncesi savcılığa ve İstanbul Mali Suçlar Şubesi'ne önemli bilgiler aktaran iki kilit isim Ceylan Özgül ile Ümit Kuruca evlendi. İstanbul, Üsküdar Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştiren Ceylan Özgül ve Ümit Kuruca, nikaha katılanlara üzerinde "Bu mutlu günümüzde bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bu fidanı dikmeniz ve seygiyle yetiştirmeniz dileğiyle" yazılı Zeytin Fidanı hediye etti.30 yıl kaldığı Adnan Oktar Suç Örgütü'ne düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklanan fakat daha sonra itirafçı olarak cezaevinden tahliye edilen Murat Develioğlu da serbest kaldıktan bir hafta sonra evlenerek kendisine yeni bir hayat kurmuştu.