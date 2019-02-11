Riskli binalarda kontrollü yıkım

Kartal'da 21 vatandaşın hayatını kaybettiği, 14'ünün ise sağ kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Önceki gece enkaz altında kalan 3 otomobil iş makineleriyle bulundukları yerden çıkarıldı. Çevredeki riskli 10 bina tahliye edildi. Yıkım kararı alınan Yunus Apartmanı'nda ikamet eden vatandaşlar, itfaiye merdiveni yardımıyla evlerine girerek özel eşyalarını aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün önce çöken binanın bitişiğinde yer alan ve risk nedeniyle yıkım kararı verilen 20 daireli Yunus Apartmanı'nın sakinleriyle toplantı yaptı. Bakan Kurum, Kartal'da çöken binanın çevresindeki 8 apartmanın riskli bulunduğunu belirterek, "Hak sahipleriyle görüştük. Bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanın tamamında kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte çöken binanın enkazının bulunduğu yerde açıklama yapan Kurum, 4 gündür arama kurtarma faaliyetlerinin yürütüldüğünü hatırlatarak, çöken binanın çevresindeki alanın tamamını incelediklerini anlattı. Çöken binanın etrafındaki 10 apartmanda risk analizi yaptıklarını dile getiren Kurum, "Bu analiz çerçevesinde 2 bina, İhya Apartmanı ve Şam Apartmanı dışındaki 8 bina riskli" diye konuştu.Vatandaşlara bakanlık olarak kira desteği verileceğini ve inşa sürecini TOKİ ile yürüteceklerini belirten Kurum, "Kartal Orhantepe Mahallesi'nde vatandaşlarımız riskli binalarla alakalı müracaatlarını hem Alo 181'e hem de bakanlığımızın il müdürlüğüne yapabilir. Burada bir iletişim ofisi kuracağız. Bu ofiste valiliğimiz, kaymakamlığımız ve bakanlığımızın ilgili birimleri olacak. Bu dönüşüm sürecini vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde yapıp, hak sahiplerimize sağlam ve güvenilir evlerini en kısa zamanda teslim edeceğiz" diye konuştu. Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından başlatılan tahkikata ilişkin soru üzerine Kurum, "Alınan beton numuneleri, beton sınıfının düşük olduğunu gösteriyor. Deniz kumunu, deniz kabuğunu zaten gözümüzle gördük. Laboratuvarda bunların testlerini yapıyoruz. Bu testler neticesinde bilirkişi heyetimiz bir rapor sunacak. Başsavcılığımız da bu rapora göre işlemini yürütecek" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İnşallah el birliği yaparak İstanbulumuzda bu mahalleden başlayan tıpkı Cumhurbaşkanımızın 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, buradan çıkarmamız gereken önemli dersler var' cümlesinde olduğu gibi kentsel dönüşümde inşallah buradan yeni bir süreç başlatılacaktır. Hükümetimizin, devletimizin, burada izleyeceği sürecin takipçisi, uygulayıcısı olacağız" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU

Öte yandan Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ile Teknik Direktör Ünal Karaman, Şahin ve Karaman Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Trabzonspor taraftarı Mahmut Tayyip Alemdar başta olmak üzere yoğun bakımdaki yaralıları ziyaret etti.