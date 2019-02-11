Sahte doktor, kadına şiddetten tutuklandı

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İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde 2014'te 3 ay boyunca gerçek doktor gibi muayene yaptığı ve reçete yazdığı ortaya çıkan "sahte doktor" Ali Haktan Yılman, bu kez "kadına şiddet" olayıyla gündeme geldi. Beşiktaş'taki bir ikametin bodrum katından kadın çığlığının ihbarının yapılması üzerine olay yerine polis geldi. Çığlıkların geldiği daireye giren polis içeride sahte doktor iddialarıyla gündeme gelen Ali Haktan Yılman'ın kız arkadaşını darp edilmiş şekilde buldu. Mağdur kadının ambulans çağrılarak müdahalesi yapıldı. Müşteki ifadesinde, Yılman'ın erkek arkadaşı olduğunu, olay akşamı eve dönmek üzere bindikleri takside tartıştıklarını, tartışma üzerine tekme tokatlarla darp edildiğini belirtti. Taksiden inmeyi başardığını fakat sevgilisi Yılman'ın kendisini sürükleyerek olayın yaşandığı eve soktuğunu ileri sürdü. Burada omzunu ve kolunu ters büktüğünü, tişörtünü parçaladığını ifade etti. Ayrıca cep telefonunu kırarak bıçağı boğazına dayadığını, "seni öldürürüm" dediğini iddia etti.Gözaltına alınan şüpheli Yılman ise ifadesinde, tartışmayı kız arkadaşının başlattığını, kendisine de şiddet uygulandığını, ikisinin de alkollü olduğunu ileri sürdü. Aynı evde yaşadığı kız arkadaşıyla partiye katıldıklarını, oradan eve doğru geçtikten sonra takside alkolün etkisiyle taksiden inmek istediğini, kendisinin de alkollü olması ve takside yürür vaziyette olması nedeniyle izin vermediğini ifade etti. Adliyeye sevk edilen Yılman, "yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.