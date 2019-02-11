Sarılarak ölen anne ve iki çocuğuna veda

BUGÜN NELER OLDU

Çöken binada yaşamını yitirenlerden 6'sı dün son yolculuklarına uğurlandı. Melih Aydın (17) ve yeğeni Eylül Dervişoğlu (1.5) için dün Cevizli Zeytinlik Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Küçük Eylül'ün babası Mustafa Dervişoğlu, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Meltem Dervişoğlu "Kızım sen daha gelin olacaktın, büyümedin daha" diye ağıt yaktı. Binlerce insanın katıldığı cenaze töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da aileyi yalnız bırakmadı. Melih ve yeğeni Kartal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çöken binanın giriş katında çatlayan camları değiştirmek için geldiği sırada enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Volkan Balta(44) da memleketi Trabzon'nun Şalpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Volkan Balta, aile kabristanlığına defnedildi. Enkaz altında birbirilerine sarılı halde cansız bedenleri bulunan Şeyma Kambur (30) ile kızı Zehra (8) ve oğlu Ali Bilal'in (4) cenazeleri toprağa verildi. Cevizli Çınar Camisi'ndeki cenaze namazında, ailesini kaybeden baba Sedat Kambur taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, Binali Yıldırım ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da katıldı. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri Pendik Kaynarca Koca Mezarlığı'na defnedildi.