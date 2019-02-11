Sinüzit ameliyatında beyin duvarı delindi

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İzmir'de baş ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede sinüzit tanısı konularak ameliyat edilen Sevdet Vatansever'in hayatı karardı. Vatansever'e 2016'da doktor M.U. tarafından sinüzit ameliyatı yapıldı. İki gün sonra şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetiyle aynı hastaneye giden Vatansever'e ağrı kesici verildi. Burnundan da akıntı gelmeye başlaması üzerine bu kez alerji teşhisi konuldu. Yaklaşık 8 ay süren tedaviden de bir sonuç alınamadı. Vatansaver'in çekilen MR sonucunda sinüs ameliyatı sırasında beyin duvarında 1 TL'lik metal para büyüklüğünde delik oluştuğu ve burada beyin omurilik sıvısının aktığı belirlendi. İki kez beyin ameliyatı olan Vatansever, 21 Ocak'ta yeni bir ameliyat için gittiği hastanede komaya girdi. Eşinin basit bir ameliyat denilerek ikna edildiğini söyleyen Yeliz Vatansever, "Eşim yaşadığı acılara daha fazla dayanamadı, komaya girdi. Şimdi tek istediğimiz onun hayatta kalması, bunun için dua ediyoruz" dedi. Vatansever, doktor M.U. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve ayrıca 110 bin TL maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını söyledi.