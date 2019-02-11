Sultan Abdülhamid dualarla anıldı

Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 101. yılında, Çemberlitaş'taki Sultan 2. Mahmud Türbesi'nde bulunan kabri başında anıldı. Anma programına, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Türçek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emre Bilgili ve 2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Türkçek Derneği'nin organize ettiği "2. Abdülhamid'in Ölüm Yıl Dönümünde 101 Hatim" programı kapsamında 2. Abdülhamid'in kabri başında Kuran okundu, dua edildi. Katılımcılara gül suyu ve lokum ikram edildi. Kayıhan Osmanoğlu, "Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından eksik olmasınlar gelmeleri bizim için çok önemli. Allah razı olsun. Hala da insanlar gelmeye devam ediyor. Kuran-ı Kerimler okunmaya devam ediyor. Dedemize dua ettik. Buraya sürekli gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Necip Fazıl'ın dediği gibi, "Sultan Abdülhamid'i anlamak, her şeyi anlamak olacaktır" dedi. 21 Eylül 1842'de dünyaya gelen Abdülhamid, Farsça, Arapça, Fransızca, musiki ve diğer alanlarda eğitim aldı. Meşruti bir yönetim kurmak isteyen devlet adamı ve idarecilerin Sultan Abdülaziz ile 5. Murad'ı tahttan indirmelerinin ardından 2. Abdülhamid, 31 Ağustos 1876'da tahta çıktı. Kısa süre sonra 23 Aralık 1876'da Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi ilan edildi. 10 Şubat 1918 Pazar günü hayata gözlerini yuman 2. Abdülhamid'in cenazesi, Sultan Reşad'ın iradesiyle ölümünün ertesi günü padişahlara mahsus özel bir törenle Divanyolu'ndaki II. Mahmud Türbesi'ne defnedildi.



'EĞİTİM HAMLESİNİ ZİRVEYE ÇIKARDI'

İstanbul Üniversites Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan, "Devleti devam ettirme sürecinde de ağırlıklı olarak üzerinde durduğu konu eğitimdir. Hem müessese hem de öğrenci sayısı itibarıyla Tanzimat döneminde başlayan eğitim hamlesini zirveye çıkaran isim 2. Abdülhamid'dir" diye konuştu.







ETİYOPYALI ADEM'İN ABDÜLHAMID SEVGİSi

2. Abdülhamid'i anma programı kapsamında kabri ziyarete gelen Etiyopyalı Adem Emre Bilgili (4), sevecen tavırlarıyla ilgi odağı oldu. Adem, sevincini "Üsküdar'dan dedeme dua etmek için geldim. Abdülhamid dedemi çok seviyorum" sözleriyle ifade etti. 2014'te Etiyopya asıllı annesinin doğumun hemen ardından terk ettiği Adem, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve eşi Hamide Bilgili tarafından koruyucu aile olarak evlat edinildi.



'TOPLUMSAL HAFIZADAN SİLMEK İSTEDİLER'

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatmagül Demirel, 2. Abdülhamid hakkında Selanik'teki sürgün yıllarında basında pek çok asılsız haber çıktığını belirterek şunları kaydetti: "Eski idareyi hatırlatan 2. Abdülhamid, olumsuz anlatımlarla öne çıkarıldı ve adeta toplumsal hafızadan silinmeye çalışıldı."



OSMANLI MİRASINA TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde 135 yıl önce 2. Abdülhamid'in yardımları ile inşa edilen Nur'ul Hamidiye Camisi'ne, düzenlenen törenle Türkiye ve Güney Afrika bayrakları çekildi. Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, "TİKA'nın bu Osmanlı mirasına yaptığı ve yapacağı katkılarla tarihimizi canlandırarak ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacağız" derken, Nur'ul Hamidiye Camisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrauf Bux ise "Bu eseri Güney Afrika ve Türkiye'nin ortak değeri olarak görerek iki ülke ilişkilerine katkıda bulunmak için bu kararı aldık" ifadelerini kullandı.